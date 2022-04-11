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Универсальные наушники Koss Utility Series


11.04.2022 12:37

 

 

Наушники новой серии Utility представила компания Koss. Они подходят практически к любому устройству – наушники можно подключить к смартфонам, планшетам, ноутбукам самых разных производителей – благодаря использованию сменных кабелей с разными штекерами.

 

Одни наушники можно использовать со всеми устройствами, которые имеются у пользователя, даже если у них разные разъёмы. Стандартная комплектация устройств Koss Utility – съёмный кабель с разъёмом 3,5 мм. Дополнительно при необходимости можно купить кабели со встроенным микрофоном и пультом дистанционного управления для разъёмов USB-C и Lightning. Производитель утверждает, что это «позволит сохранить высокое качество оригинального звучания и избежать искажений, которые возникают при использовании переходников и адаптеров». Всего в новой серии три модели: накладные наушники Porta Pro и KPH40, а также внутриканальные KEB90.

 

Пока на российском сайте Koss представлены недавно появившаяся в ассортименте компании модель Porta Pro Utility и внутриканальные наушники KEB90 Utility. Диапазон воспроизводимых частот: 15 Гц – 25 кГц и 10 Гц – 25 кГц соответственно. Пользователям обещают «невероятно широкую звуковую сцену с глубокими басами и чёткими высокими частотами». Информации о накладных наушниках открытого типа KPH40 пока нет.

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