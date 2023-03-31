Универсальный Artcoustic Evolve 1

31.03.2023 11:20

Новая модель акустических систем Artcoustic, компактная колонка Evolve 1, рассчитана на использование как в помещении, так и на открытых пространствах; правда, в последнем случае покупателю придётся заказывать специальную всепогодную версию громкоговорителя в защищённом от пыли и влаги корпусе.



В пресс-релизе говорится, что Evolve 1 – это полнодиапазонная акустическая система «с великолепным звучанием, впечатляющим динамическим диапазоном и хай-эндной точностью». Благодаря полному тональному соответствию её можно комбинировать с любой колонкой из ассортимента Artcoustic, а наиболее эффективно все её возможности раскрывает фирменный усилитель CPH-Trio. В базовом варианте Evolve 1 – интерьерный мультирумный Hi-Fi громкоговоритель, однако производитель разработал и всепогодную версию колонки. В последнем случае электронную «начинку» и корпус Evolve 1 защищает специальное покрытие, устойчивое к воздействию пыли, песка, влаги и пр. (IP66). Ещё один кастомный вариант: Evolve 1 в двойной конфигурации (Evolve 1 Array), с более высоким SPL и лучшим звуковым покрытием.



Характеристики системы: частотный диапазон 100 Гц (-6 дБ) – 20 кГц; чувствительность 88 дБ (94 дБ в сдвоенном варианте); пиковое звуковое давление 104 дБ (110 дБ); максимальная мощность 30 Вт (60 Вт); импеданс 8 Ом (4 Ом). Габариты корпуса (В х Ш х Г): 120 х 120 х 98 мм, вес 1 кг; в варианте Evolve 1 Array: 26 х 120 х 98 (в зависимости от угла наклона) мм, вес 2,3 кг. Под заказ корпус колонки может быть окрашен в нужный потребителю цвет по шкале RAL и/или NCS; отдельно можно приобрести металлические грили (IP66, чёрный цвет).



