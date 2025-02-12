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Универсальный дисплей Diello DI-110IFP-EC


12.02.2025 15:57

 

 

Интерактивный дисплей Diello DI-110IFP-EC можно использовать в сфере образования, для проведения совещаний и презентаций и пр. Размеры ЖК-матрицы дисплея с разрешением 4K (3840x2160) и углом обзора 178°/178° – 110 дюймов по диагонали; DLED-подсветка обеспечивает яркость 500 кд на кв.м. Закалённое наружное стекло – антивандальное.

 

Дисплей поддерживает две операционные системы, Android и Windows, между которыми можно переключаться на главном экране. На передней панели устройства расположены кнопки быстрого запуска. Можно транслировать контент с мобильных устройств и зеркалить на них отображаемое на дисплее, а при подключении ноутбука или ПК активировать функцию обратной интерактивности. Поддерживается от 10 до 20 касаний в зависимости от типа ОС, в которой ведётся работа; для рисования и письма можно использовать стилусы или просто касаться дисплея пальцами; кроме того, дисплей распознаёт жесты. Мультидисплейный режим позволяет объединить несколько интерактивных дисплеев Diello в единое рабочее пространство.

 

В дисплей Diello DI-110IFP-EC встроены видеокамера Sony IMX258 с разрешением 12 Мп и широкоугольным объективом и два динамика общей мощностью 30 Вт, а также шесть микрофонов, которые способны захватывать звук на дистанции до 8 метров, подавляя эхо, устраняя фоновые шумы и компенсируя разницу в громкости. На передней панели расположены порты USB-А и USB-C. Срок службы дисплея составляет не менее 50000 часов.

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