Универсальный флагман: Teufel IKONIO

05.09.2026 10:01

Немецкая компания Teufel выпустила Wi-Fi-колонку IKONIO, новую флагманскую модель в фирменной линейке стриминговых громкоговорителей Home. IKONIO – активная трёхполосная аудиосистема с восемью динамиками, включающими три твитера, три среднечастотных драйвера и два 200-мм басовика, и восемью независимыми каналами усиления.



Особенность устройства – технология обработки звука Teufel Dynamore Ultra; она распределяет звук по трём сторонам корпуса, что «создаёт широкую и естественную звуковую сцену с эффектом пространственного звучания, свойственного стереосистемам». В иммерсивном режиме колонка формирует широкую и глубокую звуковую сцену; «всенаправленный» режим превращает громкоговоритель в источник звука, равномерно излучаемого во всех направлениях, на 360 градусов. Монорежим отключает Dynamore Ultra и обеспечивает традиционное Hi-Fi звучание.



Колонка поддерживает иммерсивный, всенаправленный и монофонический режимы воспроизведения, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, интернет-радио TuneIn, подключение по Bluetooth (5.1); есть входы для проводного подключения: линейный RCA и оптический. Управление осуществляется через сенсорную панель с автоматической подсветкой кнопок, активируемой датчиком приближения, и приложение Teufel Home. Пиковое звуковое давление – до 118 дБ; заявленная пиковая мощность стереосистемы достигает 124 дБ SPL. Диапазон низких частот расширен до 19 Гц на уровне -6 дБ. Вес колонки – 17,4 кг. Дополнительно можно приобрести напольную подставку. Цвет корпуса IKONIO: чёрный или белый. Цена: 1199,99 евро.