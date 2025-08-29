Универсальный Hegel: усилитель-стример H150

29.08.2025 14:49

Усилитель H150 – новейшая разработка инженеров Hegel, модель начального уровня с производительностью и универсальностью, присущими намного более дорогим моделям. Мощность усилителя – 75 Вт на канал, фирменная патентованная технология SoundEngine второго поколения обеспечивает коэффициент демпфирования более 2000 единиц.



У нового H150 – та же стриминговая платформа, что и у флагманов Hegel, усилителей H400 и H600; управлять устройством можно с помощью фирменного приложения. Есть встроенный ММ-фонокорректор, а ещё появился вход для USB-накопителей, позволяющий напрямую подключать HDD или SSD к усилителю. Обновилась усилительная секция: регулировка громкости – полностью аналоговая, с цифровым управлением. Любой из входов можно назначить в качестве кинотеатрального, направляя сигнал непосредственно на оконечный усилитель.



Новинка заменит выпускавшийся до сих пор усилитель H120, по сравнению с которым существенно изменились возможности коммутации. Аналоговых входа по-прежнему три, один из них балансный. Но теперь у одного из RCA есть винтовая клемма земли, и он является входом ММ-фонокорректора. Остался коаксиальный вход, а вот из трёх оптических инженеры оставили два (один из которых оптимизирован для подключения телевизора), но добавили коаксиальный выход для внешнего ЦАП. Также имеется разъём USB-A для подключения внешних накопителей. Рабочее напряжение стримера – 5 В, что существенно снижает генерацию помех. Беспроводного подключения к сети по-прежнему нет, но есть поддержка Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Google Cast, Apple AirPlay и UPnP, а в ближайшее время будет получена сертификация Roon. Цвет корпуса: чёрный или белый. Массивная передняя панель сделана из алюминия, верхняя крышка – стальная.