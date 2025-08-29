ВХОД НА САЙТ

Универсальный Hegel: усилитель-стример H150


29.08.2025 14:49

 

 

Усилитель H150 – новейшая разработка инженеров Hegel, модель начального уровня с производительностью и универсальностью, присущими намного более дорогим моделям. Мощность усилителя – 75 Вт на канал, фирменная патентованная технология SoundEngine второго поколения обеспечивает коэффициент демпфирования более 2000 единиц.

 

У нового H150 – та же стриминговая платформа, что и у флагманов Hegel, усилителей H400 и H600; управлять устройством можно с помощью фирменного приложения. Есть встроенный ММ-фонокорректор, а ещё появился вход для USB-накопителей, позволяющий напрямую подключать HDD или SSD к усилителю. Обновилась усилительная секция: регулировка громкости – полностью аналоговая, с цифровым управлением. Любой из входов можно назначить в качестве кинотеатрального, направляя сигнал непосредственно на оконечный усилитель.

 

Новинка заменит выпускавшийся до сих пор усилитель H120, по сравнению с которым существенно изменились возможности коммутации. Аналоговых входа по-прежнему три, один из них балансный. Но теперь у одного из RCA есть винтовая клемма земли, и он является входом ММ-фонокорректора. Остался коаксиальный вход, а вот из трёх оптических инженеры оставили два (один из которых оптимизирован для подключения телевизора), но добавили коаксиальный выход для внешнего ЦАП. Также имеется разъём USB-A для подключения внешних накопителей. Рабочее напряжение стримера – 5 В, что существенно снижает генерацию помех. Беспроводного подключения к сети по-прежнему нет, но есть поддержка Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Google Cast, Apple AirPlay и UPnP, а в ближайшее время будет получена сертификация Roon. Цвет корпуса: чёрный или белый. Массивная передняя панель сделана из алюминия, верхняя крышка – стальная.

Связанные новости:
 Bluesound Powernode: есть то, чего нет у других - 01.07.2025 00:07
 Премия Top High End 2024: поздравляем победителей! - 23.10.2024 13:09
 JBL и Naim – больше возможностей для инсталляторов  - 23.09.2024 12:40
 Как по маслу: Hegel H400 Streamliner - 16.08.2024 10:15
 Эталонный CD-плеер: Hegel Viking - 16.06.2023 12:09
 Интегральный стриминговый усилитель Marantz Model 40n - 15.02.2022 14:08
 Hegel: нечаянная радость - 10.02.2020 11:25
 Интегральный усилитель Hegel H160: расширяя горизонты возможностей - 12.11.2014 12:00
