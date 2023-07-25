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Универсальный подвижный кронштейн для больших ТВ


25.07.2023 00:25

 

 

Новое настенное крепление для телевизоров, выпущенное компанией Sanus, предназначено для монтажа ТВ с дисплеями от 42 до 85 дюймов. VIWLF128-B2 – модель премиального уровня, рассчитанная на профессиональную установку: аксессуар крепится не к поверхности стены, а монтируется в стеновую нишу.

 

В сложенном положении крепление практически не выступает из ниши: расстояние между телевизором и стеной минимально и составляет всего 12 мм. Когда кронштейн разворачивается в рабочее положение, телевизор оказывается на расстоянии до 71 см от стены. «Ход» влево и вправо о центральной оси – до 172 см: пользователь может выбрать оптимальное положение дисплея – с нужным зрителю углом просмотра и гарантией того, что изображение не будет бликовать.

 

Благодаря фирменной технологии VirtualAxis даже самый большой и тяжёлый телевизор (не нужно забывать и о весе самого кронштейна) можно установить в нужное положение без малейших усилий, буквально одним пальцем. Дополнительные настройки для того, чтобы изменить угол наклона экрана, не требуются. В комплект поставки входит специальный «вкладыш», который позволяет использовать пространство в стене – например, для установки стримингового модуля и других устройств – и не портит общий вид.

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