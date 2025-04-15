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Универсальный проектор Acer X1128H


15.04.2025 17:43

 

 

Новый проектор Acer X1128H – универсальное устройство для использования дома или в офисе. Новинка комплектуется источником света с яркостью 4800 Лм и поддерживает разрешение от 800х600 до 1920х1200 пикселей.

 

DLP-проектор Acer X1128H имеет продвинутую оптическую схему с апертурой от f/2,41 до f/2,55, фокусными расстояниями от 21,85 мм до 24,01 мм с возможностью ручного зума 1.1Х и фокусировки. Проектор оснащается лампой OSRAM мощностью 220 Вт, которая обеспечивает контрастность 20000:1 и рассчитана на 15000 часов работы в экономичном режиме. Устройство можно устанавливать на расстоянии всего 1 метр от поверхности, на которую проецируется изображение, а максимальный размер последнего составляет до 300” по диагонали.

 

Нативное разрешение проектора 800х600 пикселей; в режиме интерполяции до 1920х1200 пикселей. Технология ColorBoost 3D повышает яркость изображения и насыщенность цветовой палитры без потерь качества, LumiSense автоматически их корректирует, ColorSafe II увеличивает срок службы DLP-системы проецирования, а BlueLightShield снижает вредный для глаз уровень синего спектра. Возможности коммутации представлены цифровым HDMI, аналоговым VGA и композитным RCA разъёмами, а также VGA выходом и комбинированным аудиовыходом. Мощность встроенной аудиосистемы составляет 3 Вт. С помощью входящего в комплект поставки пульта управления можно настраивать систему коррекции трапециевидных искажений, задавать нужные параметры изображения и цветопередачи. Проектор совместим с разными системами крепления и поддерживает сервисное подключение через интерфейсы RS232 или USB.

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