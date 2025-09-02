Универсальный профессионал

02.09.2025 12:04

Проектор Digital Projection E-Vision 5000 UST – ультракороткофокусное устройство, разработанное для установки в помещениях небольшой площади, где важно максимально эффективно использовать пространство, например, в учебных классах, небольших конференц-залах или музеях, на выставочных стендах, в шоурумах и пр.

Проектор надёжен и универсален: яркость 5000 люменов, контрастность 3000000:1 (изображение будет оставаться чётким даже при естественном освещении), разрешение WUXGA, поддержка 3D, компактность. Цветопередача – с охватом более 90% Rec709. Поддерживаются коррекция трапецеидальных искажений 2D (±15°), сшивка изображения, работа в режиме 24/7 и совместимость с системами управления Crestron, Extron и PJLink.

Digital Projection E-Vision 5000 UST оснащается встроенным фиксированным объективом с коэффициентом проекции 0,25:1. Диапазон фокусировки: от 0,336 до 0,739 м. Cрок службы источника света – до 38000 часов в экономичном режиме, до 15000 в стандартном. Благодаря использованию герметичного оптического модуля, защищающего лазер от пыли, необходимость в техническом обслуживании проектора минимальна.