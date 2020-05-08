Универсальный пульт Savant Pro Remote X2

08.05.2020 13:26

Savant представил новый универсальный пульт дистанционного управления с «беспрецедентными», как заявлено в официальном пресс-релизе, возможностями.



С помощью Savant Pro Remote X2 можно управлять домашними аудио-видео компонентами, освещением, включая моторизованные шторы, кондиционерами и пр. Пульт разработан с целью предоставить пользователю возможность персонализации процесса управления: X2 можно «подстроить» под определённое помещение или личные предпочтения пользователя, создавая различные сценарии управления. Нажатием одной кнопки на ТВ активируется приложение Savant Home.



Корпус пульта выполнен из алюминия. Предусмотрены три варианта отделки – стандартный (серый) и два премиальных, насыщенный чёрный (Jet Black) и «розовое золото» (Rose Gold); последние два будут доступны летом текущего года. Пульт имеет программируемые кнопки с подсветкой и тачскрин высокого разрешения диагональю 3,1 дюйма.