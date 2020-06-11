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Универсальный Quad


11.06.2020 10:50

 

 

В сентябре в России начнутся продажи новинки от Quad – устройства категории «всё-в-одном» Artera Solus Play, объединяющего в одном корпусе беспроводной стример, усилитель класса AB (2х75 Ватт на 8 Ом), ЦАП и CD-плеер.

 

Главное отличие от базовой модели Solus – платформа DTS Play-Fi. Новинка может работать со всеми популярными стриминговыми сервисами. Источником контента могут стать внешние компоненты, например, персональный компьютер, смартфон или NAS-хранилище – стример совместим с устройствами на базе Apple iOS, AndroidTM, Windows PC и Fire OS.

 

Многофункциональный Artera Solus Play поддерживает Bluetooth aptX, что обеспечивает высокого качество звука при использовании любых внешних источников. Предусмотрена возможность цифрового и аналогового подключения наушников.

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