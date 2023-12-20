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Управляются жестами: две новые модели TWS ТВ


20.12.2023 11:50

 

 

Две новые модели полностью беспроводных телевизоров, управляемых жестами, готовится представить на выставке CES 2024 (она пройдёт в американском Лас-Вегасе в январе) стартап Displace.

 

Одно такое устройство Displace уже показывал – тоже на CES, но в начале этого года. Теперь на стенде разработчика можно будет увидеть 27-дюймовый TWS-телевизор Mini и 55-дюймовый Flex. Последний очень похож на «первенца» Displace; основное отличие в том, что конструкция ТВ была несколько изменена, и новинка предназначена для установки на подставку (оригинальную модель нужно было вешать на стену с помощью специальных присосок). Стойка – магнитная, в комплект поставки она входить не будет. Розничная цена Displace Stand составит 499 долларов США; стойку можно использовать для подзарядки аккумуляторов телевизора. Сам 4K OLED ТВ будет стоить 5999 долларов; с 9 января компания-разработчик начнёт принимать предварительные заказы.

 

Управлять устройством можно с помощью жестов, прикосновений и голосовых команд. Стриминг контента осуществляется по Wi-Fi (6E). При полной зарядке аккумуляторов подзарядка потребуется через месяц – при условии, что телевизор будет включаться на шесть часов в день. Есть встроенная 4K камера для видеочатов. Из нескольких ТВ можно собрать один большой дисплей. Новинка поставляется в комплекте с четырьмя аккумуляторами (их замена происходит в «горячем» режиме, без выключения телевизора) и зарядным устройством.

 

Модель Mini предназначена для спален, кухонь; устройство можно навесить на дверь холодильника или установить его в ванной комнате. Весит такой телевизор около 5,5 кг. Разрешение 4K, скачивание контента также осуществляется по Wi-Fi 6E. В Mini-версии всего две батареи; ТВ можно устанавливать на стойку Displace Stand. Цена: 2499 долларов США; начало поставок запланировано на четвёртый квартал будущего года. Фотографий или рисунков новинок производитель пока не предоставил.

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