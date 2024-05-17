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Уральский десант: Hi-Fi & High End Show в Екатеринбурге


17.05.2024 09:57

 

 

В Екатеринбурге в третий раз соберутся поклонники качественного звука – 25 и 26 мая в городе вновь пройдёт выставка аудио и видео аппаратуры высокого класса Hi-Fi & High End Show Урал. Экспозиция займёт более 30 номеров и пять залов отеля «Московская Горка»; организаторы подготовили обширную развлекательную программу.

 

Традиционный для выставок подобного рода формат позволяет услышать и увидеть аппаратуру практически в домашних условиях, посмотреть, как будут выглядеть акустические системы и электронные компоненты в жилых интерьерах. Один из разделов выставки будет посвящён портативному аудио; коллекционеры винила смогут приобрести редкие пластинки. В мероприятии примут участие компании ADK.AUDIO, ALCOM, ARMADA SOUND, BONANZA, ГК DIGIS, DIGITAL FRUITS, ESPACE BUREAU, KENNERTON AUDIO EQUIPMENT, ММС, MUSILLA.RU, ПЕТРИК АУДИО, PRIME SOLUTIONS, PULT.RU, SAS-AUDIO, SIMPLE DISTRIBUTION, TDA-AUDIO, TECHNOLOGICA, ULTRAHD66.RU. Впервые на Hi-Fi & High End Show пройдут публичные прения на тему «Почему винил так популярен в 2024 году?»

 

Также в программе: выступления «гуру» Hi-Fi, консультации со специалистами – посетители смогут получить полезные советы по выбору аппаратуры; викторины и розыгрыши ценных призов от участников. В рамках выставки состоится серия мастер-классов, организованных Академией Винила. Даты проведения выставки: 25 мая (часы работы с 11:00 до 18:00) и 26 мая (с 10:00 до 18:00). Адрес: гостиница «Московская горка» (Екатеринбург, ул. Московская, д. 131). Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Организатор мероприятия: компания Мидэкспо, генеральный спонсор: KEF, партнёры выставки: бренды Tone Winner, IOTAVX, Primare.

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