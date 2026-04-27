Уральский юбилей

16–17 мая 2026 года в Екатеринбурге вновь пройдёт выставка аудио и видеотехники высокого класса Hi-Fi & High End Show Урал. В этом году она отметит свой первый, пока не большой, юбилей – «уральская версия» выставки соберёт любителей качественного звука в пятый раз.



Организатор, компания «Мидэкспо», подтвердил, что под экспозиции участников будут отведены более 30 номеров и пять бизнес-залов отеля, где будет демонстрироваться продукция более 100 иностранных и российских брендов. Обещают привезти много новинок, некоторые из которых впервые покажут широкой публике именно в Екатеринбурге.



Деловая программа пока формируется, но уже известно, что на Урал приедут эксперты и знатоки отрасли, пройдёт «круглый стол», посвящённый современным трендам в развитии отечественной аудиоотрасли, состоятся тематические мастер-классы и розыгрыши ценных призов. Место проведения Hi-Fi & High End Show Урал остаётся неизменным – это гостиница «Московская Горка» (Московская улица, дом 131). Регистрация на выставку уже открыта; посещение традиционно бесплатное.