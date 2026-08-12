Urbanista Biarritz: звучит как ваш отпуск

12.08.2026 13:13

Компания Urbanista выпустила новинку под названием Biarritz – портативную Bluetooth-колонку в компактном корпусе и c мощным звучанием.



Громкоговоритель рассчитан на использование как в помещении, так и на улице, защищён от пыли и влаги по стандарту IP67 (устройство можно погружать в воду на глубину до одного метра) и может работать без подзарядки в течение 10 часов. Колонка весит всего 225 граммов: её можно прицепить к рюкзаку и носить весь день, не замечая её веса. Мощность динамиков – 10 Вт; производитель утверждает, что этого достаточно, чтобы сделать вечер весьма громким. В пресс-релизе говорится, что звучание колонки – «наполненное и тёплое, бас ощущается всем телом», а детализация не страдает даже на высоких уровнях громкости.



Biarritz поддерживает технологию Auracast: для стриминга аудио не нужно сопрягать несколько колонок между собой, а потом настраивать их для согласованного звучания – сигнал передаётся одновременно на несколько (до 100) устройств. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки, не прикасаясь к сопряжённому смартфону. Основные характеристики 52-миллиметрового динамика: чувствительность 85 дБ +/- 3 дБ, частотный отклик 60 Гц - 20 кГц. Для подзарядки используется порт USB-C, время полной зарядки составляет три с половиной часа. Цвет корпуса (пластик, текстиль) колонки: тёмно-серый, серо-голубой, песочный.