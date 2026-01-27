URC: циркадные ритмы – не шутка

27.01.2026 14:27

Компания URC представила новый компонент фирменной системы домашней автоматизации Total Control. Модуль Circadian Utility предназначен для тех, кто заботится о своём самочувствии.



Модуль позволяет тонко настроить освещение в доме в соответствии с естественными циркадными ритмами человека. Система учитывает время восхода и заката, погодные условия, УФ-индекс, облачность и другие параметры и на основании этих данных вычисляет оптимальную цветовую температуру, которую меняет в течение суток – в отличие от традиционных систем, работающих по заранее подготовленным сценариям. Днём освещение ярче и холоднее, и способствует высокой активности; к вечеру свет становится теплее, что является для человеческого мозга сигналом о скором отходе ко сну и настраивает на расслабление и отдых.



Модуль Circadian Utility может интегрироваться во все интерфейсы URC (в сенсорных панелях, контроллерах, мобильных приложениях и пр.) и совместим с продукцией Lutron, Philips Hue, Nanoleaf, Govee и пр. компаний, партнёрствующих с URC.



