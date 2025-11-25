URC Total Control: модули для BluOS, HEOS и WiiM

25.11.2025 23:47

Система автоматизации Total Control – разработка компании URC – получила новые возможности, касающиеся воспроизведения аудио. Речь идёт об интеграции с BluOS, HEOS и WiiM.



Система Total Control – решение, масштабируемое от комнат прослушивания до стриминговых зон по всему дому. Новые модули для BluOS, HEOS и WiiM обеспечивают двустороннюю связь при использовании макросов, голосовых команд, в различных сценариях и т.п. Они позволяют сократить продолжительность инсталляционного процесса, повышают эффективность и унифицируют ежедневные взаимодействия внутри системы, предоставляют конечным пользователям и интеграторам более широкий выбор и более высокий уровень контроля.



В случае с BluOS у потребителей есть возможность эффективного поиска, управления плейлистами, многозонной маршрутизации, привязки воспроизведения Hi-Res аудио к освещению, климату и пр. Новый модуль для WiiM обеспечивает двустороннюю обратную связь с фирменными стримерами. У пользователей HEOS теперь есть доступ к новым пресетам, истории и пр., а навигация стала проще и удобнее.