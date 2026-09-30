USB-коммутатор Matrix Audio SU-1: чистое питание, защищённое подключение

30.09.2026 11:31

Устройство под названием SU-1 – USB-коммутатор с гальванической развязкой, выпускаемый компанией Matrix Audio. Аппарат предназначен для использования в составе домашних Hi-Fi систем и профессиональных аудиотрактов. Используя малошумящее линейное питание, коммутатор обеспечивает развязку USB-сигнала и переключение между несколькими цифровыми источниками, делая его более удобным и безопасным.



В Matrix Audio коммутатор SU-1 называют «менеджером USB-интерфейсов»: с его помощью можно организовать цифровой тракт как единую хорошо защищённую систему. Новинка рассчитана на тех пользователей, кто использует в качестве источника компьютер, музыкальный транспорт или мобильное устройство и хочет иметь возможность подключать их к одному или нескольким ЦАП без неизбежного для подобной конфигурации постоянного переподключения кабелей. SU-1 выполняет три основные функции: переключения между несколькими USB-источниками, электрической развязки сигнальных цепей, линейного стабилизированного питания выходного каскада. Аппарат позволяет «разорвать нежелательные пути распространения шума», в целом не усложняя использование системы.



Источники подключаются через три USB-входа: компьютеры и мобильные устройства – через USB Type-C, компьютеры, цифровые транспорты и другие USB-источники – через USB Type-B, ЦАПы или цифровые аудиоинтерфейсы – через USB Type-A (предусмотрены два выхода). Выбор входов осуществляется коротким нажатием единственной кнопки; долгое нажатие переключает выход между USB Type-A1 и Type-A2. Выбранные вход и выход отображаются с помощью светодиодных индикаторов на передней панели коммутатора. Несколько источников можно держать подключёнными одновременно, что особенно удобно для систем, где, например, один ЦАП используется с компьютером и стримером, а второй – с активной акустикой, студийным интерфейсом или отдельной зоной прослушивания.



Наличие собственного линейного блока питания с полностью герметичным тороидальным трансформатором и несколькими стабилизаторами со сверхнизким уровнем шума обеспечивает USB-устройства стабильной и чистой основой питания, одновременно уменьшая помехи в цепях питания во время воспроизведения. Ток 5 В / 1000 мА подаётся на выходы со сверхнизким уровнем шума. Встроенная система мониторинга нагрузки в реальном времени автоматически обнаруживает перегрузку или короткое замыкание и быстро отключает выход, что обеспечивает дополнительную защиту подключённых компонентов.