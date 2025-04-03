Усиление по-новому: Musical Fidelity Nu-Vista 800.2

03.04.2025 13:22

Очередная новинка Musical Fidelity – стереоусилитель High End класса Nu-Vista 800.2. Устройство разработано на базе классической схемы Nu-Vista с миниатюрными радиолампами-нувисторами в предварительном каскаде усиления.



Уникальность Nu-Vista 800.2 – в сочетании нувисторов и современной технологии SMD-монтажа, а также новейшими методами проектирования печатных плат. Новшество помогло улучшить технические характеристики, а лампы обеспечили естественное звучание с низким уровнем искажений. Ещё одно нововведение – технология, заимствованная из фирменных усилителей серии Titan: индивидуальные конденсаторы питания устанавливают возле каждого выходного транзистора, что улучшает переходную характеристику. Трансформатор – нового образца, малошумный; в схему управления питанием добавлен режим ожидания, им можно управлять с пульта ДУ.



Схема в основе Nu-Vista 800.2 – «двойное моно»: левый и правый каналы полностью независимы. Выходная мощность: 330 Вт на канал / 8 Ом и 500 Вт на канал / 4 Ом. Этого достаточно для подавляющего большинства современных акустических систем. Коэффициент демпфирования: 200 единиц; звучание будет хорошо контролируемым, с чётким и динамичным басом. Ретро-дисплей заменили на современный, более информативный, с возможностью отображения динамичной анимации. Массивные боковые панели корпуса Nu-Vista 800.2 выполняют функцию радиаторов охлаждения выходных транзисторов, а полностью закрытый металлический корпус – функцию клетки Фарадея (он защищает внутренние схемы от электромагнитных помех, способных проникать извне). Коммутационный набор: четыре линейных несимметричных входа RCA, балансный вход XLR, линейный и регулируемый выходы; предусмотрена возможность перевести один из входов в нерегулируемый режим для интеграции в систему домашнего кинотеатра.



