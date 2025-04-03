ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Усиление по-новому: Musical Fidelity Nu-Vista 800.2


03.04.2025 13:22

 

 

Очередная новинка Musical Fidelity – стереоусилитель High End класса Nu-Vista 800.2. Устройство разработано на базе классической схемы Nu-Vista с миниатюрными радиолампами-нувисторами в предварительном каскаде усиления.

 

Уникальность Nu-Vista 800.2 – в сочетании нувисторов и современной технологии SMD-монтажа, а также новейшими методами проектирования печатных плат. Новшество помогло улучшить технические характеристики, а лампы обеспечили естественное звучание с низким уровнем искажений. Ещё одно нововведение – технология, заимствованная из фирменных усилителей серии Titan: индивидуальные конденсаторы питания устанавливают возле каждого выходного транзистора, что улучшает переходную характеристику. Трансформатор – нового образца, малошумный; в схему управления питанием добавлен режим ожидания, им можно управлять с пульта ДУ.

 

Схема в основе Nu-Vista 800.2 – «двойное моно»: левый и правый каналы полностью независимы. Выходная мощность: 330 Вт на канал / 8 Ом и 500 Вт на канал / 4 Ом. Этого достаточно для подавляющего большинства современных акустических систем. Коэффициент демпфирования: 200 единиц; звучание будет хорошо контролируемым, с чётким и динамичным басом. Ретро-дисплей заменили на современный, более информативный, с возможностью отображения динамичной анимации. Массивные боковые панели корпуса Nu-Vista 800.2 выполняют функцию радиаторов охлаждения выходных транзисторов, а полностью закрытый металлический корпус – функцию клетки Фарадея (он защищает внутренние схемы от электромагнитных помех, способных проникать извне). Коммутационный набор: четыре линейных несимметричных входа RCA, балансный вход XLR, линейный и регулируемый выходы; предусмотрена возможность перевести один из входов в нерегулируемый режим для интеграции в систему домашнего кинотеатра.

Связанные новости:
 Musical Fidelity M8x DAC: близок к идеалу - 28.03.2025 13:09
 Musical Fidelity M6xTT: шедевры становятся ближе - 13.03.2025 16:58
 Тройное усиление Premiera  - 20.01.2025 14:07
 Fell Audio: MHFAA - 13.11.2024 12:50
 Cambridge Audio EX Series: стример и усилитель - 14.10.2024 14:20
 Новый стереоусилитель/стример IOTAVX MA3 - 16.11.2023 17:22
 MMM: «монстр» Musical Fidelity Mx8TT  - 27.09.2023 08:22
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007