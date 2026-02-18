ВХОД НА САЙТ

Усилитель ATEN AP412: интеграция и масштабирование


18.02.2026 15:02

 

 

ATEN AP412 – новый инсталляционный усилитель: четырёхканальный, класса D, со встроенной цифровой обработкой и мощностью 120 Вт на канал. Он дополнил имеющиеся модели AP106 (одноканальный 60-ваттный усилитель без DSP и расширения), AP206 (DSP, 2 х 60 Вт) и AP212 (DSP, 2 канала по 120 Вт).

 

Производитель заявляет, что формат 4х120 – «один из самых удобных для инсталляций», поскольку устраняет необходимость использовать несколько усилителей в независимых зонах. Новинка рассчитана на использование в типовых проектах, реализуемых в сфере образования, в музеях, офисах, правительственных учреждениях и пр., т.е. везде, где требуются многозонность, возможность управления уровнем громкости и стабильная работа в режиме 24/7.

 

ATEN AP412 поддерживает балансные/небалансные сигналы микрофонного и линейного уровня и может работать как с классическими низкоомными акустическими системами 4/8 Ом, так и с распределёнными линиями для длинных трасс и большого количества громкоговорителей 70/100 В. Настройка DSP осуществляется через веб‑интерфейс или фирменное ПО Audio Wizard.
Усилитель поддерживает возможность выбора типа подключенного динамика и несколько (до 20) пресетов-сценариев (например, «рабочий день», «мероприятие», «экскурсия», «урок» и т.д.). Есть встроенный пятиполосный эквалайзер и компрессор для выравнивания динамики; предусмотрены задержка для сведения зон и работы с распределёнными линиями и лимитирование по порогам для ограничения выходной мощности. Если требуются сетевой аудиотранспорт, централизованная маршрутизация и удобная интеграция в современную AV/IT инфраструктуру, в слот расширения можно установить Dante-карту AP901. В тех случаях, когда усилитель «должен стать ближе к источникам сигнала и закрыть локальную коммутацию», используется карта микрофонных/линейных входов AP902.

