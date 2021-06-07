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Усилитель Balanced Audio Technology VK-3500


07.06.2021 18:00

 

 

Новый гибридный интегральный усилитель VK-3500 – результат опыта, накопленного инженерами американской Balanced Audio Technology (BAT) за четверть века деятельности компании. За образец взят дизайн компонентов флагманской серии REX 3.

 

Как и в REX 3, в VK-3500 используется ламповая (6H30) предварительная секция SuperTube Unistage без обратной связи; каскады усиления – симметричные, полупроводниковые, также без обратной связи; они развивают мощность до 150 Вт на канал при нагрузке 8 Ом или 300 Вт / канал на 4 Ом. Масляные конденсаторы второго поколения предотвращают образование «звенящих» призвуков, из-за которых звучание в некоторых случаях становится резким, и обеспечивают более естественное воспроизведение.

 

Устройство оснащается парой балансных (XLR) и тремя несимметричными (RCA) входными разъёмами. Наличие RCA и высокопроизводительного балансного выхода с предварительного усилителя обеспечивает возможность питания усилителя в другом помещении, если это необходимо. Встроенный фонокорректор разработан Виктором Хоменко, одним из основателей BAT, и работает как с MM-, так и с MC-головками. Цвет корпуса: чёрный или серебристый, в комплект поставки входит пульт дистанционного управления, также из алюминия.

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