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Усилитель Chord Electronics Anni


27.09.2021 08:00

 

 

Интегральный усилитель – первый в своём роде – со схемой Ultima с двойной прямой обратной связью появился в ассортименте Chord Electronics. Новая модель пополнила фирменную серию компонентов с шириной передней панели 160 см; до недавних пор в ней были представлены ЦАП Qutest и фонокорректор Huei.

 

Chord Electronics Anni – это суперкомпактный интегральный усилитель с оригинальной схемой Джона Франкса и Боба Корделла. Он оснащается выходами на акустические системы и двумя выходами на наушники (6,35 мм и 3,5 мм), которые можно задействовать одновременно. Устройство мощностью 10 Ватт не требует много места для установки: его можно поставить на рабочий стол (или установить все три компонента серии в настольную модульную стойку QSS, Qutest Stand System). Блок питания у Anni внешний, но к нему можно подключить ещё два устройства (Qutest и Huei), запитав всю систему от одного сетевого адаптера.

 

В Россию новинку пока не привозили; информация о сроках поставки и цене появится позднее.

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