Усилитель для наушников Naim Uniti Atom Headphone Edition

13.05.2021 11:51

Новое семейство устройств категории «всё-в-одном» недавно появилось в ассортименте Naim Audio. Компоненты Uniti характеризуются высокой производительностью, удобством использования и широким функционалом. Использовать новинки можно с самыми разными источниками, от потоковых сервисов до радио и ТВ.

Одно из устройств серии – усилитель для наушников Uniti Atom Headphone Edition. Он оснащается цветным дисплеем и сенсорным диском регулировки громкости. Звук Uniti Atom Headphone Edition – глубокий, выразительный, отлично сбалансированный и точный даже в мельчайших деталях – полностью соответствует стандартам Naim.

Новинка создана по принципу «всё включено»: собственная потоковая платформа Naim, фирменный усилитель и производительный процессор. Использовать усилитель можно с несколькими парами наушников, быстро переключаясь с одних на другие в зависимости от жанровых предпочтений или настроения. При необходимости устройство способно выступить в роли компактного предусилителя с возможностями стриминга. Новинка поступит в продажу в июне.