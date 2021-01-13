Усилитель… голоса

13.01.2021 11:23

На выставке CES 2021 компания Razer анонсировала свой новый проект. Он не имеет прямого отношения к аудио-видео индустрии, но довольно интересен. Новая разработка компании – «умная» защитная маска с технологией Razer Voiceamp.



Разработчики Project Hazel называют её «самой умной маской в мире». Устройство транслирует голос своего владельца через два встроенных динамика, увеличивая его громкость. В компании считают, что таким способом можно компенсировать сложности, возникающие при общении людей, вынужденных носить защитные маски, и сделать его более непринуждённым.



«Сломать социальные барьеры» призван и внешний вид продукта: в отличие от других масок, Project Hazel практически прозрачная, через неё видны рот и нос человека. Для тех, кто носит очки, предусмотрен силиконовый зажим в верхней части маски, который обеспечивает надёжное прилегание. По сути, Project Hazel является медицинским респиратором типа N95 с клапаном: в ней есть фильтрующие элементы, маска вентилируется. Поставляется устройство в специальном кейсе с функцией УФ-стерилизации.