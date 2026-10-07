Усилитель мощности Eversolo AMP-F8

07.10.2026 13:13

На следующей неделе на аудиорынок выйдет новая разработка бренда Eversolo – усилитель мощности AMP-F8. Впервые аппарат был представлен экспертам и широкой публике в июне, на выставке High End в Вене. Производитель обещает «чистое, детализированное и динамичное звучание».



Новинка рассчитана на продвинутых аудиофилов, требует использования в паре с отдельным предварительным усилителем и может работать даже с большими акустическими системами: мощность Eversolo AMP-F8 (Class AB) в стереорежиме составляет 180 Вт на канал / 8 Ом или 280 Вт на канал / 4 Ом, в мостовом – 500 Вт / 8 Ом. Её обеспечивает кастомный 800-ваттный тороидальный источник питания. Разработчики говорят, что пользователи получат цельный звуковой образ и бОльшую управляемость при воспроизведении аудиозаписей, что особенно важно, когда музыка динамичная и требуется быстрый отклик. Заявленный уровень гармонических искажений – всего 0,003 %, соотношение «сигнал/шум» – 115 дБ. Нежелательное окрашивание звука минимально, записи воспроизводятся максимально точно.



Усилитель выглядит весьма эффектно благодаря паре аналоговых стрелочных VU-метров на передней панели. Корпус, изготовленный методом прецизионной фрезеровки с последующей пескоструйной обработкой и анодированием, эффективно подавляет механические резонансы, улучшает отведение тепла и электромагнитное экранирование. Производитель заявляет, что, в сочетании с системой естественного охлаждения и оптимизированной внутренней компоновкой, это обеспечивает стабильную работу даже при длительном прослушивании и высоких звуковых нагрузках. Аппарат оснащается балансными (XLR) и небалансными (RCA) входными разъёмами для подключения предусилителя, ЦАП и источников самого высокого класса.