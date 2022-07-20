Усилитель мощности Pro-Ject Amp Box S3

20.07.2022 10:25

Новый усилитель мощности Amp Box пополнил серию аудиокомпонентов S3, выпускаемых компанией Pro-Ject. У новинки совсем небольшой корпус с передней панелью из алюминия и печатная плата новой топологии, использование которой позволило снизить уровень помех и искажений.



Выходная мощность миниатюрного усилителя Pro-Ject Amp Box S3 – до 50 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ом. Он отлично проявляет себя в помещениях площадью до 15 кв.м. и хорошо согласуется с полочными громкоговорителями. Использовать усилитель можно как для создания стереокомплектов, так и для управления дополнительными каналами домашнего кинотеатра, а также в составе мультирум-систем. Благодаря небольшим размерам Amp Box S3 место для него найдётся даже на рабочем столе рядом с персональным компьютером.



Pro-Ject Amp Box S3 оснащается усилительными модулями нового поколения. Звучание усилителя, как утверждает производитель, приближен к характерному для ламповой техники. Акустика подключается с помощью надёжных винтовых клемм; они совместимы со всеми стандартными штекерами. Есть триггерный вход и выход для дистанционного управления совместимыми компонентами. Отделка корпуса: чёрная или серебристая.



