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Усилитель мощности RTI СP-16i


06.12.2019 07:00

 

 

В начале 2020 года в России можно будет купить 16-канальный усилитель мощности RTI CP-16i с технологией Cool Power. Устройство способно выдавать по 100 Вт (4 Ом) качественного звука на 16 каналов в восьми стереозонах и значительно расширяет возможности любой системы распределения аудиосигнала, включая «фирменные» AD-4x, AD-8x и AD-16x.

 

При мостовом подключении мощность можно усилить до 200 Вт на канал. Технология усилителя класса D обеспечивает эффективный теплоотвод и низкое энергопотребление. Функция обнаружения сигнала обеспечивает питание CP-16i, когда аудиосигнал обнаружен, или переводит усилитель в режим ожидания в случае отсутствия сигнала (энергопотребление в этом режиме составляет менее 0,25 Вт). Имеются контрольные индикаторы перегрева и перегрузки по току и сквозной переключатель напряжения для включения/выключения питания дополнительных усилителей. Для теплоотвода предусмотрены два малошумных вентилятора, встроенных в боковые панели.

 

Размеры CP-16i  (Д х Ш x В): 44 x 438 х 228 мм; для установки усилителя достаточно одного стандартного монтажного места в стойке; в комплект поставки входит штатив для отдельной установки. Для регулировки громкости требуется внешний предусилитель.

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