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Усилитель с функцией стриминга Arcam Solo Uno


08.11.2019 13:07

 

 

Arcam объявил дату выпуска новинки, информация о которой появилась ещё пару месяцев назад – усилителя с функцией стриминга Solo Uno. Это компактное устройство категории «всё-в-одном», его размеры: 14 x 5 x 21 см, вес всего 1,5 кг.

 

Стример со встроенным усилителем класса D поддерживает подключение по Ethernet и WiFi; для того, чтобы «собрать» комплект для прослушивания, кроме него, понадобится только пара акустических систем – и сабвуфер, если хочется побольше басов.

 

Мощность усилителя – 25 Вт / 8 Ом или 50 Вт / 4 Ом. Google Chromecast, Apple AirPlay 2, UPnP стриминг – Arcam Solo Uno мал, да удал… Он может работать как конечная точка Roon и управляется с помощью мобильного приложения. Продажи усилителя начнутся в январе будущего года, предварительные заказы производитель принимает уже сейчас.

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