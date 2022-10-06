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Усилители Cresza – новый бренд


06.10.2022 14:14

 

 

PowerHouse Alliance – консорциум дистрибьюторов-оптовиков, действующих в США. Альянс работает с десятками компаний-производителей аудио и видеопродукции, а на днях представил собственный бренд, Cresza, и три модели усилителей, которые будут выпускаться под этой торговой маркой.

 

Новинки – двухканальные усилители класса D Cresza PA250 и Cresza PA210 и двенадцатиканальный Cresza PA1250. Мощность Cresza PA250 – 50 ватт на канал (8 Ом); PA2100 – более продвинутая и мощная версия (100 Вт / канал), c автоматическим включением питания и независимыми регуляторами громкости левого и правого каналов, расположенными на задней панели устройства. 12-канальный Cresza PA1250 развивает мощность 50 Вт / канала (8 Ом) и предназначен для многозонных инсталляций.  

 

В пресс-релизе говорится, что модели разработаны с учётом пожеланий участников альянса: они хотели получить возможность использовать в своих проектах высококачественные, но не слишком дорогие усилители, установка, подключение и настройка которых не занимает много времени. Усилители Cresza –  не первый собственный продукт PowerHouse Alliance: в прошлом году участникам консорциума была представлена фирменная серия встраиваемых в стены и потолок акустических систем A2V. Сообщается, что дилеры смогут получать свои заказы день в день; первая партия усилителей Cresza будет выпущена в ближайшее время. Премьера бренда состоялась на выставке CEDIA Expo.

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