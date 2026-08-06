Усилители-контроллеры Theory: пять новых моделей

06.08.2026 12:19

Компания Theory Audio Design начала поставки пяти новых моделей для акустических систем, включая компактные устройства из новой серии PLC.



В числе новинок – пополнивший линейку DLC Series восьмиканальный контроллер DLC-1500.8d. Он обеспечивает мощность 1500 Вт (4 или 8 Ом) для любой пары каналов или 800 Вт (2 или 4 Ом) при нагрузке на все каналы. Устройство оснащается высокотоковыми разъёмами Euroblock, совместимыми с кабелями сечением до 10 AWG, и четырьмя каналами (вход-выход) Dante/AES67/АoIP. Количество громкоговорителей (16-омных) производства Theory Audio Design, которыми может управлять контроллер: до 32 в режиме Lo-Z или более чем 300 напрямую в режиме Hi-Z без необходимости использования трансформатора. Настройка DLC-1500.8d осуществляется с помощью встроенного веб-интерфейса DLC, доступного через проводной Ethernet или встроенную точку доступа Wi-Fi. Решение включает в себя матричное микширование, приоритетную маршрутизацию звука и подавление шума, параметрический эквалайзер и пр. Имеются интерфейсы расширения и модули для интеграции с системами автоматизации AMX, Control4, Crestron, Crestron Home, ELAN, Josh.ai, Q-SYS, RTI и Symetrix.



В новую линейку PLC входят две восьмиканальные (PLC-4K8, PLC-8K8) и две четырёхканальные модели (PLC-9K4, PLC-16K4) с усилительными модулями Powersoft Class D и энергосберегающими блоками питания SmartRail, технологией компенсации коэффициента мощности и расширенными возможностями цифровой обработки сигналов (DSP). Возможности контроллеров серии PLC включают нативную передачу аудио по сети Dante и AES67 Audio over IP, распределение мощности по всем каналам, три настраиваемых сетевых порта 1 Гбит/с (один с поддержкой PoE) и др. Новинки будут демонстрироваться на стенде Theory Audio Design на выставке CEDIA Expo 2026.