ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Усилители-контроллеры Theory: пять новых моделей


06.08.2026 12:19

 

 

Компания Theory Audio Design начала поставки пяти новых моделей для акустических систем, включая компактные устройства из новой серии PLC.

 

В числе новинок – пополнивший линейку DLC Series восьмиканальный контроллер DLC-1500.8d. Он обеспечивает мощность 1500 Вт (4 или 8 Ом) для любой пары каналов или 800 Вт (2 или 4 Ом) при нагрузке на все каналы. Устройство оснащается высокотоковыми разъёмами Euroblock, совместимыми с кабелями сечением до 10 AWG, и четырьмя каналами (вход-выход) Dante/AES67/АoIP. Количество громкоговорителей (16-омных) производства Theory Audio Design, которыми может управлять контроллер: до 32 в режиме Lo-Z или более чем 300 напрямую в режиме Hi-Z без необходимости использования трансформатора. Настройка DLC-1500.8d осуществляется с помощью встроенного веб-интерфейса DLC, доступного через проводной Ethernet или встроенную точку доступа Wi-Fi. Решение включает в себя матричное микширование, приоритетную маршрутизацию звука и подавление шума, параметрический эквалайзер и пр. Имеются интерфейсы расширения и модули для интеграции с системами автоматизации AMX, Control4, Crestron, Crestron Home, ELAN, Josh.ai, Q-SYS, RTI и Symetrix.

 

В новую линейку PLC входят две восьмиканальные (PLC-4K8, PLC-8K8) и две четырёхканальные модели (PLC-9K4, PLC-16K4) с усилительными модулями Powersoft Class D и энергосберегающими блоками питания SmartRail, технологией компенсации коэффициента мощности и расширенными возможностями цифровой обработки сигналов (DSP). Возможности контроллеров серии PLC включают нативную передачу аудио по сети Dante и AES67 Audio over IP, распределение мощности по всем каналам, три настраиваемых сетевых порта 1 Гбит/с (один с поддержкой PoE) и др. Новинки будут демонстрироваться на стенде Theory Audio Design на выставке CEDIA Expo 2026.

Связанные новости:
 «Рок-концерт в одной коробке» - 01.07.2026 11:16
 Theory Professional: будет громко  - 10.02.2026 18:53
 Мощно, компактно, универсально: Theory Audio Design ic5  - 12.09.2025 14:07
 Theory Audio Design: контроллеры АС нового поколения - 15.01.2025 09:39
 Theory Audio для всепогодных инсталляций  - 28.06.2024 17:19
 Theory Audio Design sb25aw – универсальная, как швейцарский армейский нож - 23.01.2024 11:38
 Theory Professional: эстетика высоких технологий - 14.06.2023 14:50
 Новый сетевой усилитель/контроллер Theory - 14.04.2022 14:17
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007