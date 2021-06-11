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Усилители мощности TAD Reference M700 и M700S


11.06.2021 10:22

 

 

Инженеры японской компании TAD разработали два новых устройства: монофонический усилитель мощности M700 и его стереофоническую версию M700S.

 

Схемотехника обоих устройств – полностью балансная, начиная от блока питания и заканчивая выходными каскадами. На рабочие характеристики новинок не влияют ни температурный режим эксплуатации, ни электромагнитные поля и вибрации. У массивных корпусов из литого алюминия низкий центр тяжести: это позволяет эффективно подавлять малейшие вибрации. Каждая из регулируемых по высоте ножек-шипов имеет минимальную площадь соприкосновения с поверхностью.

 

Внутри каждого усилителя – по паре мощных трансформаторов питания ручной намотки с общим номиналом 2,8 кВА. Вторичная обмотка напрямую подключается к блоку питания без промежуточных соединительных шин или кабелей, что минимизирует потери и помехи при передаче энергии, а звучание в целом получается более цельным и согласованным. Ёмкость каждого из четырёх конденсаторов – 33000 мкФ. Обновлённая схема усилителя с отрицательной обратной связью стабилизирует работу устройств, помогая сохранять чистоту звука в условиях изменяющейся рабочей температуры транзисторов и при резких перепадах уровня сигнала. Выходная мощность монофонической версии, M700, составляет 700 Вт на 4 Ом, стереофонический M700S выдает по 350 Вт на канал.

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