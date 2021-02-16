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Усилители Peachtree с поддержкой BluOS


16.02.2021 10:14

 

 

Американский производитель Hi-Fi компонентов Peachtree Audio заключил партнёрское соглашение с компанией Lenbrook. Теперь компактные усилители Peachtree поддерживают стриминговую мультирум-платформу BluOS.

 

Устройства, выпускаемые под брендом Peachtree, как и любые другие компоненты с поддержкой технологии BluOS, могут подключаться к одной и той же сети Wi-Fi, получая доступ к музыкальным коллекциям и плей-листам и возможность обмениваться ими. В Lenbrook высоко оценивают сотрудничество с Peachtree Audio. Цель компании – обеспечить поддержку платформы BluOS максимально большим числом представленных на рынке устройств, и продукция Peachtree Audio – отличное дополнение к перечню уже имеющихся совместимых компонентов.

 

Производитель из Северной Каролины, США, специализируется на выпуске усилителей и беспроводных музыкальных систем. В России продукцию этого бренда представляет компания из Калининграда AP Audio.

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