Усилители Peachtree с поддержкой BluOS

16.02.2021 10:14

Американский производитель Hi-Fi компонентов Peachtree Audio заключил партнёрское соглашение с компанией Lenbrook. Теперь компактные усилители Peachtree поддерживают стриминговую мультирум-платформу BluOS.

Устройства, выпускаемые под брендом Peachtree, как и любые другие компоненты с поддержкой технологии BluOS, могут подключаться к одной и той же сети Wi-Fi, получая доступ к музыкальным коллекциям и плей-листам и возможность обмениваться ими. В Lenbrook высоко оценивают сотрудничество с Peachtree Audio. Цель компании – обеспечить поддержку платформы BluOS максимально большим числом представленных на рынке устройств, и продукция Peachtree Audio – отличное дополнение к перечню уже имеющихся совместимых компонентов.

Производитель из Северной Каролины, США, специализируется на выпуске усилителей и беспроводных музыкальных систем. В России продукцию этого бренда представляет компания из Калининграда AP Audio.