27.03.2023 10:23

Установочный шаблон Pro-Ject Align It PRO – важный аксессуар, который позволяет установить картридж на тонарме в оптимальное положение, благодаря чему работа проигрывателя становится более стабильной, а качество звука улучшается.



Pro-Ject Align It PRO позволяет легко настроить три основных параметра, от которых зависит качество звучания любого проигрывателя виниловых дисков: заход, азимут и тангенциальность звукоснимателя. Шаблон вполне универсален: его можно использовать не только со всеми проигрывателями Pro-Ject, но и с моделями «вертушек» других производителей – главное, чтобы они были оснащены тонармами 6, 8, 9, 10 или 12 дюймов. Настройка положения картриджа осуществляется по методу Баервальда; процесс несложный, с ним справится даже тот, кто только недавно открыл для себя мир винила.



Шаблон поставляется с подробной инструкцией, в которой есть вся необходимая информация, в том числе подробное описание процесса настройки проигрывателя. Цена в России: 15000 рублей.