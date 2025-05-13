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Устойчивость и отсутствие вибраций: IsoAcoustics GAIA NEO и GAIA-TITAN NEO


13.05.2025 16:07

 

 

15 мая в Мюнхене начинает работу выставка Munich High End Show 2025. Компания IsoAcoustics представит на своём стенде новинки, изоляторы GAIA Neo и GAIA-TITAN Neo. Они могут использоваться с акустическими системами и аудиокомпонентами самых разных брендов и созданы на базе моделей Gaia и Gaia Titan.

 

Изоляторы заменяют ножки или шипы, которыми акустические системы комплектуются на фабрике: они «отвязывают» колонки от опорной поверхности, обеспечивают контролируемое рассеивание энергии вибраций и препятствуют боковым колебаниям, устраняя возникающие искажения. GAIA Neo и GAIA-TITAN Neo значительно усовершенствованы по сравнению с изоляторами предыдущего поколения. В них реализована бесступенчатая регулировка высоты (изолятор можно поднять или опустить на расстояние до 8,5 мм, не меняя осевое выравнивание), улучшены изоляция и устойчивость громкоговорителей на неровном полу, применение изоляторов обеспечивает большую ясность, большее разрешение и более прозрачную звуковую сцену с улучшенной фокусировкой и глубиной.

 

Благодаря прочной конструкции новые изоляторы серий GAIA Neo и GAIA TITAN Neo совместимы с широким спектром аудиооборудования; в частности, модель Cronos Neo выдерживает вес до 281 кг (!). Устойчивость гарантирована даже при установке акустических систем на толстом ковре: для этого разработаны специальные ковровые диски Carpet Disc. Установленные на изоляторы аудиоустройства можно при необходимости передвигать с места на место благодаря входящим в комплект поставки направляющим напольным слайдерам (Floor Sliders); их можно использовать и на ковровом покрытии, и на твёрдых поверхностях (с применением клейких войлочных прокладок, также входящих в комплект). IsoAcoustics GAIA Neo и GAIA TITAN Neo выпускаются в двух вариантах отделки: тёмный хром или чёрный цвет.

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