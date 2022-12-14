Устрицы и шоколад

14.12.2022 11:03

Два новых варианта отделки акустических систем Focal Sopra №2 порадуют любителей нестандартных решений, как в акустике, так и в оформлении интерьеров.



Появление этой модели громкоговорителей было приурочено к десятилетию объединения Focal и Naim. Новинка была встречена с большим энтузиазмом и получила благосклонные отзывы экспертов и потребителей. В этой связи было принято решение добавить новые варианты отделки, чтобы ещё больше подчеркнуть эксклюзивность акустических систем. Отделка Brown Concrete – это металлическая, под бронзу, передняя панель и бетонные накладки цвета шоколада на боковых панелях громкоговорителя. В отделке Black Ostrea колонки будут мерцать подобно перламутру, устилающему внутреннюю поверхность устричной раковины.



Габариты акустических систем: 119 x 35,8 x 54 см. Комплект динамиков: 6,5-дюймовый среднечастотник с фирменным диффузором W-образного профиля и технологиями Neutral Inductance Circuit (она обеспечивает постоянное магнитное поле) и TMD (снижает амплитуду колебаний подвеса), пара семидюймовых басовиков и бериллиевый твитер с вогнутым куполом и системой демпфирования Infinite Horn Loading. Купить колонки Focal Sopra №2 – и только их – в цветах Black Ostrea или Brown Concrete можно будет с февраля следующего года.



