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Увидеть музыку…


23.01.2023 00:48

 

 

…можно с помощью акустической Hi-Fi системы UB+ dB1 Doublebass. По крайней мере, так утверждают её разработчики.

 

Сферическая колонка с поддержкой Bluetooth 5.3, защитой от влаги и управлением через мобильное приложение оснащается 90-миллиметровым вуфером и 35-миллиметровым твитером с шёлковым куполом, а также парой 5,2-дюймовых пассивных радиаторов. Благодаря особой конструкции внутри громкоговорителя создаётся усиленное давление, которое заставляет пассивные излучатели пульсировать. Присматриваться, чтобы заметить эту пульсацию, не нужно – амплитуда довольно большая; именно эти движения конструкторы колонки и называют «музыкой, которую можно не только услышать, но и увидеть»… Создатели UB+ dB1 Doublebass утверждают, что звучание колонки характеризуется не только глубоким басом, но и чистотой. «Поскольку излучатели движутся в унисон, они минимизируют искажения и нежелательные шумы и обеспечивают более чистое звучание».

 

Мощность колонки: 60 Вт, АЧх: 40 Гц – 20 кГц. Громкоговоритель можно подключить к другим электронным устройствам (до восьми) – смартфону, планшету, телевизору, видеопроектору и т.п. – по Bluetooth. Или объединить в одну систему до восьми акустических систем UB+ dB1 Doublebass. Настроить звучание колонки (например, создать звуковой профиль для каждой комнаты в доме) позволяет приложение UB+ Seek app. Громкоговоритель можно слушать и на улице: для переноски есть удобная ременная ручка, а благодаря надёжной защите от влаги (IPX5) вам не придётся беспокоиться о том, ясная ли погода или идёт дождь. Аккумулятор рассчитан на 20 часов автономной работы; в режиме standby его заряда хватит на пару недель… Колонка выпускается в трёх вариантах отделки: белый лак, чёрный лак, матовый серый металлик.

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