Уже скоро: High End Munich 2023

04.05.2023 09:18

В мае в Мюнхене пройдёт выставка High End Munich 2023. В столице Баварии свою продукцию представят около 800 производителей Hi-Fi и High End оборудования. Чего от этого мероприятия ожидают эксперты?



Стоит напомнить, что в работе выставки возник перерыв на два долгих года, и прошлогоднее мероприятие было одним из самых ожидаемых. Производители стремятся наверстать упущенное, и выставочное пространство выкуплено полностью: площадей, на которых можно было разместить ещё несколько стендов, уже нет. Ажиотаж вызван ещё и тем фактом, что в этом году выставке исполняется 40 лет – возраст для подобного мероприятия весьма солидный, и многие бренды никак не могли пропустить такое важное событие. Ожидается большой наплыв посетителей: организаторы выставки рассчитывают, что их будет более 20 тысяч…



Своё участие уже подтвердили Audio Research, Burmester, Chord Electronics, Copland, Dali, Dan D’Agostino, Focal, Fyne Audio, Naim Audio, Mark Levinson, Musical Fidelity, PMC, Sonus Faber и Wilson Benesch. Британский Cambridge Audio, скорее всего, привезёт на выставку свою линейку Edge, а также новые модели стримеров, AXN10 и MXN10. Свою продукцию представит немецкий производитель акустических систем Fischer & Fischer. Компания Meridian уже объявила о грядущей презентации «новейшего акустического и визуального шедевра» из фирменной программы Extreme Engineering. После долгого перерыва (с 2019 года) возвращается ProAc – вероятно, с моделями из серии K, в том числе флагманской K10. У Sonus Faber тоже юбилей (эта компания и выставка High End Munich – ровесницы), и эксперты предполагают, что итальянский бренд готовит в этой связи пару сюрпризов… На выставке можно будет увидеть продукцию не только именитых крупных брендов, но и новичков в отрасли, а также «бутиковых» производителей, выпускающих едва ли не штучный товар.



