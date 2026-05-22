Уже в российских магазинах: RGB-Mini LED ТВ TCL RM7L

22.05.2026 14:22

Телевизоры TCL серии RM7L с технологией RGB-Mini LED, как сообщается в пресс-релизе, «сочетают высокую яркость, точную цветопередачу и современные технологии обработки изображения, обеспечивая более глубокое погружение в просмотр фильмов, игр и спортивного контента».



По сравнению с традиционными решениями у телевизоров, в которых применяется технология RGB-Mini LED, возможности цветопередачи расширены. В таких устройствах используются отдельные RGB-компоненты подсветки, благодаря чему цветовые оттенки отображаются точнее, а изображение получается более насыщенным. Телевизоры TCL серии RM7L поддерживают до 100% цветового охвата BT.2020. Система 120-битной обработки цвета обеспечивает более плавные цветовые переходы и естественную передачу. Для того, чтобы глубина изображения и точность цветопередачи сохранялись в различных условиях просмотра, телевизоры серии RM7L оснащаются экранами HVA Pro с фильтром UltraColor. Они характеризуются сверхвысокой контрастностью, низким уровнем отражения и широкими углами обзора.



Более точному контролю света и глубокой проработке деталей изображения в ярких и тёмных сценах способствует большое количество зон локального затемнения – до 2880 (в ТВ с экраном 98 дюймов). Пиковая яркость HDR: до 2000 нит; устройства поддерживают собственную частоту обновления 144 Гц и VRR с диапазоном до 288 Гц (DLG), Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG и IMAX Enhanced. Технология MEMC 120 Гц снижает размытие движений; для стабильности игрового процесса, без разрывов изображения и задержек, есть поддержка FreeSync Premium Pro. Встроенная 2.1-канальная аудиосистема – разработки Onkyo, она поддерживает форматы Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X. Телевизоры работают на платформе Google TV и поддерживают голосовое управление, AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi. Объём памяти аппаратной платформы: 3 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной. Доступные размеры экрана: 65″, 75″, 85″ и 98″ по диагонали.