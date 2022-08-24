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Узнаваемый дизайн, уникальные возможности


24.08.2022 11:52

 

 

OEPLAY Music Star 5 – творение команды разработчиков из КНР. Компания называется OE Audio, а OEPLAY – её дочерний бренд и одновременно название Bluetooth-громкоговорителя с «каноническим дизайном» (именно так сказано в описании).

 

Создатели колонки утверждают, что она легко «обыграет» большинство современных громкоговорителей – благодаря в 10 раз более широкому частотному диапазону и в 13 раз более обширной звуковой сцене. Основное отличие новинки от многих других представленных на рынке моделей – использование AMT твитера. Создатели OEPLAY подчёркивают его эффективность: площадь излучающей поверхности в десять раз больше, чем у традиционного купольного динамика, а звук достигает ушей слушателя в два раза быстрее.

 

Что ещё выдающегося в OEPLAY? Мощный бас (колонка оснащается встроенным усилителем, максимальная пиковая мощность 2х80 Вт); чрезвычайно широкий частотный диапазон (33 Гц – 55 кГц); возможность подключения по Bluetooth 5.0 с расстоянием между сопрягаемыми устройствами до 30 м. Поддержка технологии True Wireless Stereo (TWS) позволяет без проводов подключить один к другому два громкоговорителя и получить полноценный стереозвук. Корпус устройства выполнен из алюминия и покрыт рояльным лаком. Вес колонки: 6,5 кг (9,5 кг с подставкой-треногой); высота 38 см (81 см с подставкой). Предусмотрена также небольшая подставка для настольного размещения колонок.

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