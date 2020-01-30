В Амстердам за знаниями и вдохновением

30.01.2020 21:00

«Думать иначе!» – именно так можно перевести слоган грядущей выставки Integrated Systems Europe 2020, которая пройдёт в Амстердаме в феврале. В программе профессионального развития примут участие более 200 экспертов; в течение пяти дней они будут выступать перед участниками и посетителями выставки с докладами, конференциями, мастер-классами и презентациями.

Программа под общим названием «Учиться. Узнавать. Вдохновляться.» была разработана в тесном сотрудничестве с ассоциациями AVIXA и CEDIA, медиа-партнёрами выставки и другими независимыми организациями. Со вступительным словом в понедельник 10 февраля выступит Дункан Уордл (Duncan Wardle), консультант Disney, ранее возглавлявший отдел инноваций лидера индустрии развлечений. В этот же день на конференции Smart Building выступит архитектор Арьянур Джалали (Aryanour Djalali), основатель и генеральный директор компании DNA Barcelona Architects. Тема его доклада: «Умная природа, интеллектуальные здания».

На саммите XR, посвящённом технологиям так называемой «расширенной (перекрёстной) реальности, выступит Хилари МакВикер (Hilary McVicker), вице-президент по развитию бизнеса в Elumenati, компании, лидирующей в области разработки иммерсивных проекций для сферы образования и развлечений. Традиционно участники и посетители выставки, а также обычные горожане, увидят на здании выставочного центра эффектную красочную проекцию.

Подробная информация о программе профессионального развития ISE 2020 можно найти на сайте выставки.