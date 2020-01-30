ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

В Амстердам за знаниями и вдохновением


30.01.2020 21:00

 

 

«Думать иначе!» – именно так можно перевести слоган грядущей выставки Integrated Systems Europe 2020, которая пройдёт в Амстердаме в феврале. В программе профессионального развития примут участие более 200 экспертов; в течение пяти дней они будут выступать перед участниками и посетителями выставки с докладами, конференциями, мастер-классами и презентациями.

 

Программа под общим названием «Учиться. Узнавать. Вдохновляться.» была разработана в тесном сотрудничестве с ассоциациями AVIXA и CEDIA, медиа-партнёрами выставки и другими независимыми организациями. Со вступительным словом в понедельник 10 февраля выступит Дункан Уордл (Duncan Wardle), консультант Disney, ранее возглавлявший отдел инноваций лидера индустрии развлечений. В этот же день на конференции Smart Building выступит архитектор Арьянур Джалали (Aryanour Djalali), основатель и генеральный директор компании DNA Barcelona Architects. Тема его доклада: «Умная природа, интеллектуальные здания».

 

На саммите XR, посвящённом технологиям так называемой «расширенной (перекрёстной) реальности, выступит Хилари МакВикер (Hilary McVicker), вице-президент по развитию бизнеса в Elumenati, компании, лидирующей в области разработки иммерсивных проекций для сферы образования и развлечений. Традиционно участники и посетители выставки, а также обычные горожане, увидят на здании выставочного центра эффектную красочную проекцию.

 

Подробная информация о программе профессионального развития ISE 2020 можно найти на сайте выставки.

Связанные новости:
 Премиальный домашний кинозал от Procella Audio и Trinnov Audio - 23.01.2020 11:40
 Loewe готовится к новому захвату рынка - 22.01.2020 14:25
 Christie Pandoras Box: 64-битная версия - 17.12.2019 15:00
 Sennheiser: время инноваций - 16.12.2019 13:10
 Peerless-AV приглашает на ISE 2020 - 12.12.2019 23:00
 ISE 2020: до свидания, Амстердам - 10.12.2019 13:55
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007