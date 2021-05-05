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В Амстердаме и Мюнхене ISE больше не ждут


05.05.2021 23:56

 

 

Вслед за организаторами выставки High End в Мюнхене руководство компании Integrated Systems Events также объявило об отмене двух своих мероприятий. Речь идёт о паре локальных шоу, которые должны были пройти в Мюнхене и Амстердаме.

 

Напомним: в начале июня в Барселоне должна пройти выставка Integrated Systems Europe. Это испанский дебют ISE – организаторы давно запланировали переезд – но «эффектный выход» таковым явно не будет из-за эпидемиологической обстановки в Европе и во всём мире. Именно потому, что даже при самом благополучном развитии событий количество участников и посетителей будет намного меньше, чем обычно, и были запланированы дополнительные «мини-шоу» в других европейских странах: Германии, Нидерландах, Великобритании. И вот теперь отменены и они…

 

Официальный пресс-релиз был опубликован 30 апреля – буквально через пару дней после того, как было объявлено об отмене выставки High End Munich (её проведение было запланировано на сентябрь, но организаторы приняли решение отложить всё до будущего года). Последняя «большая» амстердамская выставка в 2020 году тоже не состоялась. Барселона и Лондон (мини-версия ISE) пока «держатся» – правительства Испании и Великобритании, в отличие от Германии и Голландии, не ужесточают, а смягчают анти-ковидные меры, что и позволяет руководству Integrated Systems Events надеяться на лучшее. Регистрация на эти мероприятия открыта. Посмотрим, как будут развиваться события…

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