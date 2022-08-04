В балансе: Pro-Ject Audio X2 B

04.08.2022 11:31

Новый проигрыватель виниловых пластинок Pro-Ject Audio X2 B оснащён полностью балансным выходным разъёмом mini XLR, благодаря которому «вертушку» можно интегрировать в единую аудио систему, построенную на базе компонентов фирменной серии True Balanced Connection.



Коллекцию True Balanced Connection компания-производитель представила в апреле нынешнего года. В неё входят фонокорректоры Phono Box DS3 B и S3 B и флагман X8, проигрыватель виниловых дисков класса High End стоимостью более 2000 фунтов стерлингов. Новый X2 B (анонсированный ещё в мае, на выставке High End Munich) – усовершенствованная версия появившейся в ассортименте Pro-Ject Audio несколько лет назад модели X2, которая может расширить круг потребителей премиальной продукции бренда.



X2 B поставляется с предустановленным MC-картриджем Ortofon Quintet Red. Тонарм, как и у оригинальных X2 – девятидюймовый, с четырёхточечным подшипником с низким коэффициентом трения, регулируемым азимутом и VTA (так называемый вертикальный трекинг-угол, угол между иглодержателем и плоскостью пластинки). Двигатель и подвеска работают синхронно, вибрации «уменьшены настолько, что не передаются на шасси, стол и картридж». Варианты отделки корпуса проигрывателя: чёрное или белое сатинированное покрытие, восьмислойный чёрный лак или шпон ореха. В настоящее время новинка отгружается «в ограниченных количествах», но до конца августа производство будет увеличено.



