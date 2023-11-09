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В BMW как в кинотеатр


09.11.2023 00:09

 

 

Желающие купить автомобиль BMW седьмой серии могут заказать его с новой опцией, которая называется BMW Theatre Screen и заключается в использовании технологии Cingo (разработанной в компании Fraunhofer). Эта технология используется в устройствах Google Nexus и очках виртуальной реальности Samsung Gear VR, а салон автомобиля (точнее, задние пассажирские сиденья) превращает в кинозал на колёсах.

 

Сидящие сзади пассажиры могут смотреть кинофильмы на 8K экране с диагональю 31,3 дюйма; на сегодня это самый большой дисплей из тех, которыми оснащаются серийные автомобили. Чтобы не мешать водителю, звук воспроизводится через наушники: технология Fraunhofer Cingo имитирует естественное звуковое поле, в котором располагаются виртуальные источники звука. Звучание становится пространственным, объёмным, и при этом без нежелательного окрашивания. Cingo интегрирована в ОС Fire TV, на базе которой функционирует система развлечений для пассажиров Rear Seat Entertainment Experience – ею теперь оснащаются все модели BMW 7 Series.

 

Технология, разработанная специалистами Fraunhofer, обеспечивает воспроизведение через наушники стереофонического звука и звука 5.1 для потокового контента из приложений Amazon Prime, Hulu, Netflix и YouTube. Fraunhofer Cingo может воспроизводить и 3D-аудиоконтент, расширяя звуковой образ за счёт третьего измерения – высоты. Кроме того, технология позволяет динамически отслеживать положение головы слушателя.

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