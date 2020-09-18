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«В Бразилии… много-много диких обезьян…»


18.09.2020 14:12

 

 

А ещё в Бразилии есть акустические системы, сделанные из дико…-зачёркнуто-натурального камня. Такая продукция представлена в ассортименте компании Magna Audio.

 

В рамках выставки CEDIA Expo Virtual компания представила свою новую линейку Rock Series. Корпуса колонок сделаны из камня, который добывают в Бразилии – и больше нигде. Используется три породы: мрамор, гранит и кварцит; последний похож на мрамор, но по твёрдости сравним с гранитом. Вариантов отделки (цвет, структура) множество.

 

Определение «линейка акустических систем» – это задел на будущее. Пока бразильская компания выходит на американский рынок лишь с одним устройством из серии Rock, 12-дюймовым 400-ваттным пассивным сабвуфером. Он предназначен для использования как в помещениях, так и на улице (IP66). Впрочем, на сайте компании сказано, что по запросу могут быть изготовлены сабвуферы с динамиками от 8 до 18 дюймов и мощностью до 2000 Вт. Кроме того, до конца года производитель обещает представить ещё одну модель – широкополосный настенный громкоговоритель. Кроме того, сообщается, что натуральным камнем могут быть отделаны любые модели из ассортимента колонок, выпускаемых под брендом Magna Audio.

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