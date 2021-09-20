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В CEDIA продолжаются кадровые перестановки


20.09.2021 11:28

 

 

Знаем, что звучит странно, но из CEDIA уходят… сотрудники-женщины. Точнее, не просто сотрудники, а ключевые фигуры, занимающие в Ассоциации руководящие посты.

 

За год с небольшим организацию последовательно покинули вице-президент по маркетингу и отраслевым связям Кристин Пайл (Christine Pyle), директор по связям с общественностью Оливия Селке (Olivia Selke) и президент / главный исполнительный директор Табата О’Коннор (Tabatha O'Connor). А в начале октября вслед за ними отправится и нынешний старший вице-президент по образовательным и обучающим программам Саманта Вентура (Samantha Ventura).

 

Она проработала в этой должности три с половиной года и, по оценкам коллег, очень много сделала для Ассоциации. В частности, модернизировала систему обучения и значительно улучшила ту её часть, которая относится к онлайн-формату. Как и в случае с О’Коннор, причины, по которым столь ценный работник покидает Ассоциацию, не сообщаются. В связи с уходом Саманты высшее руководство CEDIA опубликовало пространное письмо. Подписал его Джайлз Саттон (Giles Sutton), который в январе нынешнего года, после ухода О’Коннор, был назначен временно исполняющим обязанности главного исполнительного директора – на пару с Кори Дикерсоном (Kory Dickerson).

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