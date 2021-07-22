В чёрном-чёрном корпусе из чёрного-чёрного дуба…

22.07.2021 14:08

Казалось бы, чёрный цвет – традиционный вариант отделки акустических систем, но в ассортименте Wharfedale применительно к моделям серий Denton и Linton он появился только сейчас.



Натуральный шпон чёрного дуба (Black Oak) – новая отделка акустических систем Wharfedale серий Linton Heritage и The 85th Denton. Напомним: релиз последней был приурочен к 85-летию бренда, основанного в 1932 году. У громкоговорителей серии – корпуса традиционного дизайна и самая современная «начинка»: динамики с инновационными кевларовыми конусами на жёсткой основе, высокочастотные драйверы с мягкими тканевыми куполами и ферритовыми магнитами с высоким магнитным потоком… Оригинальные колонки Denton славились тёплым, богатым и естественным звучанием; в современной версии характер исполнения сохранился.



В трёхполосных Linton Heritage используются кевларовые динамики на прочном литом шасси, обеспечивающие густой бас с прекрасной динамикой; у среднечастотников также кевларовый динамик, расположенный в собственной внутренней камере; твитеры – с мягким тканевым куполом и ферритовым магнитом. Напольная стойка (опция) имеет отсек для хранения виниловых дисков.