В Crestron поменяется руководство

15.07.2021 11:33

Осенью 2021 года президент и главный исполнительный директор Crestron Ранди Кляйн (Randy Klein) уйдёт в отставку. Руководство компанией возьмёт на себя Дан Фелдстайн (Dan Feldstein), сын основателя компании Джорджа Фелдстайна (George Feldstein); сейчас он занимает пост главного операционного директора.

Ранди Кляйн проработал в Crestron более 30 лет. Он говорит, что решение об уходе стало одним из самых тяжёлых, которые ему приходилось принимать в жизни, но уверен, что сделал правильный выбор – компания сильна как никогда и готова к переменам. По словам президента, за период локдауна в Crestron было создано огромное количество новых устройств – больше, чем за любой другой аналогичный промежуток времени. Офисы Crestron есть почти в 100 странах мира, а выпускаемая продукция способна решить самые сложные задачи во многих областях бизнеса и удовлетворить потребности самых взыскательных частных заказчиков.

Кляйн считает, что будущее назначение Дана Фелдстайна – самый логичный шаг. Преёмнику нынешнего руководителя Crestron 49 лет, более четверти века из них он посвятил компании, созданной его отцом. Получив образование в области компьютерной инженерии, он начинал в качестве сотрудника департамента разработок и развития и принимал участие в разработке новых фирменных технологий.