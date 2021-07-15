ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

В Crestron поменяется руководство


15.07.2021 11:33

 

 

Осенью 2021 года президент и главный исполнительный директор Crestron Ранди Кляйн (Randy Klein) уйдёт в отставку. Руководство компанией возьмёт на себя Дан Фелдстайн (Dan Feldstein), сын основателя компании Джорджа Фелдстайна (George Feldstein); сейчас он занимает пост главного операционного директора.

 

Ранди Кляйн проработал в Crestron более 30 лет. Он говорит, что решение об уходе стало одним из самых тяжёлых, которые ему приходилось принимать в жизни, но уверен, что сделал правильный выбор – компания сильна как никогда и готова к переменам. По словам президента, за период локдауна в Crestron было создано огромное количество новых устройств – больше, чем за любой другой аналогичный промежуток времени. Офисы Crestron есть почти в 100 странах мира, а выпускаемая продукция способна решить самые сложные задачи во многих областях бизнеса и удовлетворить потребности самых взыскательных частных заказчиков.

 

Кляйн считает, что будущее назначение Дана Фелдстайна – самый логичный шаг. Преёмнику нынешнего руководителя Crestron 49 лет, более четверти века из них он посвятил компании, созданной его отцом. Получив образование в области компьютерной инженерии, он начинал в качестве сотрудника департамента разработок и развития и принимал участие в разработке новых фирменных технологий.

Связанные новости:
 CEDIA Expo 2021: регистрация открыта - 11.06.2021 12:07
 Мультирум-саундбар от Denon  - 15.01.2021 14:51
 iRoom touchDock: моторизованная док-станция для iPad - 04.09.2020 18:20
 Первая виртуальная выставка Crestron - 08.07.2020 11:40
 Сентябрь уж на дворе… а CEDIA всё нет - 29.05.2020 11:51
 Интеграция Crestron Home и Lutron - 21.05.2020 11:20
 Crestron возвращается на CEDIA Expo - 07.05.2020 13:18
 Crestron Home Configurator - 23.04.2020 13:01
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007