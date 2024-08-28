В День Знаний – за винилом

28.08.2024 13:34

Первого сентября, которое в этом году выпадает на воскресенье, в московском отеле Mys пройдёт Vinyl Garage Market – «один из самых стильных виниловых маркетов для столичной тусовки», по утверждению организаторов мероприятия. Так это или нет, вы можете проверить сами, нужно лишь прийти на Кривоколенный переулок, д.10, стр.4, к 15:00.



Выставку-продажу виниловых пластинок организует «Академия Винила». В гастробистро Solna в здании отеля, помимо собственно винилового «развала», пройдут мастер-классы в честь Дня Знаний. Узнать что-то новое и интересное гости маркета смогут стараниями резидентов «Академии» Алексея Калиничева и Михаила Новикова. Они продемонстрируют возможности популярного аудионосителя с помощью Hi-Fi-сетапа, собранного на самых современных аудокомпонентах, представленных в том числе проигрывателем виниловых пластинок Pro-Ject из линейки Debut и акустическими системами Triangle.



Также в программе мероприятия: специальное барное меню, виниловые DJ-сеты и другие развлечения. Желающим купить очередную пластинку придётся выбирать из нескольких тысяч дисков – их предоставят несколько специализированных магазинов и частные коллекционеры. Итак, Vinyl Garage Market: Москва, 1 сентября, начало в 15:00, вход свободный.



