В Digis, за Tivoli Audio

20.01.2022 12:10

В феврале нынешнего года компания Digis начнёт продажи продукции Tivoli Audio – российская дистрибьюторская компания стала дистрибьютором американского бренда.



Торговая марка Tivoli Audio относительно молода – компания из Бостона была основана в 2000 году. Её первой коммерческой разработкой стало радио Model One. Доступное по цене, но качественное, с выразительным дизайном решение понравилось потребителям, и за небольшой промежуток времени радиоприёмники Tivoli стали популярны во многих странах мира.



На сегодняшний день в ассорименте Tivoli Audio представлены три линейки аудиопродукции. Это радиоклассика – визитная карточка бренда; серия ART, в которую входят беспроводные динамики и домашние аудиосистемы, а также семейство переносных Bluetooth-устройств Tivoli Go.