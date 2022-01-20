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В Digis, за Tivoli Audio


20.01.2022 12:10

 

 

В феврале нынешнего года компания Digis начнёт продажи продукции Tivoli Audio – российская дистрибьюторская компания стала дистрибьютором американского бренда.

 

Торговая марка Tivoli Audio относительно молода – компания из Бостона была основана в 2000 году. Её первой коммерческой разработкой стало радио Model One. Доступное по цене, но качественное, с выразительным дизайном решение понравилось потребителям, и за небольшой промежуток времени радиоприёмники Tivoli стали популярны во многих странах мира.

 

На сегодняшний день в ассорименте Tivoli Audio представлены три линейки аудиопродукции. Это радиоклассика – визитная карточка бренда; серия ART, в которую входят беспроводные динамики и домашние аудиосистемы, а также семейство переносных Bluetooth-устройств Tivoli Go.

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