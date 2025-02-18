В дом, офис или школу: проектор Acer X1329

18.02.2025 20:43

Новинка модельного ряда Acer – DLP-проектор X1329. Устройство можно использовать для домашнего просмотра или в офисных переговорных, школьных классах и пр. Основные технические параметры новинки: яркость до 4800 люменов, разрешение WXGA (1280х800), отображение до 1,07 млрд. цветов. Настроить изображение в зависимости от типа поверхности, на которую оно проецируется, помогают технологии Acer LumiSence и ColorBoost 3D.



Минимальная дистанция проецирования составляет один метр, размер изображения – от 27 до 300 дюймов по диагонали. Фокусное расстояние можно корректировать вручную, компенсация геометрических искажений происходит автоматически; тонкие настройки доступны через меню управления. Помимо технологий LumiSence и ColorBoost 3D, которые регулируют яркость и контраст в зависимости от освещённости помещения, проектор поддерживает технологию Wall-Color Compensation/Black Board Mode – для подстройки баланса белого и глубины чёрного под специфику поверхности проецирования. В меню управления есть готовые цветовые профили для разного типа контента.



Лампа проектора рассчитана на 20 тысяч часов работы (в эко-режиме). Устройство оснащается встроенным динамиком мощностью 3 Вт. Вес Acer X1329 – всего 2,4 кг; в комплект входит система настольного размещения; при необходимости проектор можно закрепить на потолке. Подключение к источникам изображения осуществляется через аналоговые разъёмы RCA, D-Sub и два цифровых входа HDMI 1.4, также имеется комбинированный аудиовыход и разъём USB.



