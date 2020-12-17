В домашнем аудио появился свой Bugatti

17.12.2020 12:17

Bugatti Royale – так называются акустические системы (активно-пассивные гибриды), созданные в результате сотрудничества бренда Bugatti и немецкой компании Tidal Audio, не имеющей ровным счётом никакого отношения к музыкальному стриминговому сервису. Цена новинки? Вопрос риторический…



Примеров подобных производственных союзов множество: это и Porsche с KEF, совместно разработавшие серию портативных аудиоустройств; и McLaren с Klipsch, недавно представившие новую модель наушников; есть и другие удачные коллаборации. Но результат совместной работы конструкторов и дизайнеров Tidal и Bugatti – нечто совершенно особенное… а разве могло быть иначе?

Немного истории: в период с 1926 по 1933 год французский производитель выпустил всего шесть автомобилей Type 41, больше известных как Royale. Модель задумывалась как самый большой (расстояние между осями 4300 мм, длина капота свыше 1650 мм, диаметр колёсных дисков 970 мм), самый роскошный и самый дорогой автомобиль в мире. Похоже, французы добились своей цели: из шести машин были проданы только четыре; оставшиеся два оставались у семьи Bugatti до 1950 года, а в 1987 году один из них был продан на аукционе за 5,5 миллионов фунтов стерлингов. Надо думать, на этот раз маркетологам Bugatti пришлось поумерить свои аппетиты: вряд ли компании-партнёры заинтересованы в том, чтобы их совместная разработка оказалась такой же недоступной по цене, как и одноимённый автомобиль.

Колонки предлагаются в двух вариантах отделки – Edition Blanc (белый) и Edition Noire (чёрный) – и в корпусах двух типов, Monocoque и Duotone. Впрочем, как и в случае с автомобилями Bugatti, по факту покупателям будет предоставлен практически неограниченный выбор материалов, декора и пр. – карбон, древесина ценных пород, натуральная кожа, драгоценные металлы, и прочая, и прочая… Высота колонок – 1,5 м, весит каждый громкоговоритель около 160 кг. Внутри — четыре сабвуфера (235 мм, длинноходные); трёхполосная система состоит из пары 170-мм низкочастотников с алюминиевой диафрагмой, алмазного твитера (30 мм) и керамического СЧ-драйвера (127 мм), который по желанию заказчика тоже может быть заменён алмазным. Каждая пара поставляется в комплекте с ЦАПом/контроллером, который может подключаться к внешним источникам (стримеры, ТВ и пр.).